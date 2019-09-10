Рада приняла за основу изменения по охране прав на компоновку полупроводниковых изделий
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона 1062 о внесении изменений по совершенствованию охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий. Соответствующее решение поддержали 333 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий направлен на обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства Украины об охране прав на компоновку (топографии) интегральных микросхем с правом Европейского союза. С этой целью проектом Закона предлагается: предоставить новое определение терминов “компоновки полупроводникового изделия”, “полупроводниковое изделие” и др; уточнить условия предоставления правовой охраны и условия охраноспособности компоновки полупроводникового изделия и тому подобное.
Как отметили авторы законопроекта, принятие законопроекта обеспечит достижение европейского уровня охраны прав интеллектуальной собственности, выполнение обязательств, взятых Украиной в соответствии с Соглашением об ассоциации, имплементацию в национальное законодательство положений Соглашения об ассоциации, адаптацию национальных актов законодательства к праву Европейского Союза, усовершенствование правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности по охране прав на компоновку полупроводниковых изделий.
При этом 306 парламентариев поддержали предложение председателя ВРУ по сокращению наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.
Напомним, в повестку дня заседания на этой неделе Верховной Рады были включены 188 вопросов, проект Государственного бюджета на 2020 год народные депутаты будут рассматривать на следующей неделе.