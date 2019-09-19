ВР приняла евроинтеграционный закон об охране прав интеллектуальной собственности
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №1062 о внесении изменений относительно совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий. Соответствующее решение поддержали 236 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект закона направлен на обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства Украины об охране прав на компоновку (топографию) интегральных микросхем с правом Европейского Союза.
С этой целью проектом закона предлагается:
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- предоставить новое определение терминов "компоновка полупроводникового изделия", "полупроводниковое изделие" и др.;
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- уточнить условия предоставления правовой охраны и условия охраноспособности компоновки полупроводникового изделия;
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- пересмотреть требования к заявке на регистрацию;
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- усовершенствовать порядок проведения экспертизы заявок;
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- уточнить перечень прав и обязанностей, вытекающих из государственной регистрации компоновки полупроводникового изделия и тому подобное.
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По мнению авторов законопроекта, его принятие обеспечит достижение европейского уровня охраны прав интеллектуальной собственности, выполнение обязательств, взятых Украиной в соответствии с Соглашением об ассоциации, имплементацию в национальное законодательство положений Соглашения об ассоциации, адаптацию национальных актов законодательства к праву Европейского Союза, усовершенствование правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности по охране прав на компоновку полупроводниковых изделий.
Напомним, 10 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона №1062 о внесении изменений по совершенствованию охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий.