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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 77733 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113650 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105423 просмотра

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6 марта, 14:10 • 112167 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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ВР приняла евроинтеграционный закон об охране прав интеллектуальной собственности

ВР приняла евроинтеграционный закон об охране прав интеллектуальной собственности

Киев  •  УНН

 • 31246 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №1062 о внесении изменений относительно совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий. Соответствующее решение поддержали 236 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект закона направлен на обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства Украины об охране прав на компоновку (топографию) интегральных микросхем с правом Европейского Союза.

С этой целью проектом закона предлагается:

  • предоставить новое определение терминов "компоновка полупроводникового изделия", "полупроводниковое изделие" и др.;
  • уточнить условия предоставления правовой охраны и условия охраноспособности компоновки полупроводникового изделия;
  • пересмотреть требования к заявке на регистрацию;
  • усовершенствовать порядок проведения экспертизы заявок;
  • уточнить перечень прав и обязанностей, вытекающих из государственной регистрации компоновки полупроводникового изделия и тому подобное.

По мнению авторов законопроекта, его принятие обеспечит достижение европейского уровня охраны прав интеллектуальной собственности, выполнение обязательств, взятых Украиной в соответствии с Соглашением об ассоциации, имплементацию в национальное законодательство положений Соглашения об ассоциации, адаптацию национальных актов законодательства к праву Европейского Союза, усовершенствование правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности по охране прав на компоновку полупроводниковых изделий.

Напомним, 10 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона №1062 о внесении изменений по совершенствованию охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий.

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