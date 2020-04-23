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Наслідки пандемії коронавірусу: ряд німецьких баскетбольних клубів бажають перейти в нижчі дивізіони

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Шість команд з елітного дивізіону німецької баскетбольної ліги виявили бажання до пониження в більш нижчі дивізіони, інформує УНН з посиланням на Eurohoops.net.

З міркувань обережності, п’ять клубів, що виступають в елітному дивізіоні, подали заявки на отримання ліцензії для виступу в другому дивізіоні. Натомість один клуб подав заявку для отримання ліцензії, як в другому, так і третьому дивізіоні.

Дана міра прийнята в якості захисної на випадок, якщо клуби не зможуть оговтатися від бюджетного удару, викликаного припиненням всіх спортивних заходів після спалаху коронавірусу.

Примітно, що значна кількість команд ввела скорочення зарплати, включаючи “Бамберг” (погодився на 50 відсотків).

Відзначимо, ліга була припинена до 30 квітня. Цієї дати клуби зустрінуться ще раз, щоб обговорити поточну ситуацію і майбутні кроки.

Додамо також, лідером змагань серед 17 команд після 21 туру є “Баварія” — 19 виграшів, яка випереджає “Людвігсбург” (17), “Крайльсхайм” (15), “Альбу” (14), “Ольденбург” (13), БК “Фехта” (12), “Бамберг” (12) та “Вюрцбург” (11), які входять в зону плей-офф.

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