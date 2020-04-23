Последствия пандемии коронавируса: ряд немецких баскетбольных клубов хочет перейти в низшие дивизионы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Шесть команд из элитного дивизиона немецкой баскетбольной лиги изъявили желание понизиться в более низшие дивизионы, информирует УНН со ссылкой на Eurohoops.net.
В целях предосторожности, пять клубов, выступающих в элитном дивизионе, подали заявки на получение лицензии для выступления во втором дивизионе. Зато один клуб подал заявку для получения лицензии, как во втором, так и третьем дивизионе.
Данная мера принята в качестве защиты на случай, если клубы не смогут оправиться от бюджетного удара, вызванного прекращением всех спортивных мероприятий после вспышки коронавируса.
Примечательно, что значительное количество команд ввело сокращение зарплат, включая “Бамберг” (согласился на 50 процентов).
Отметим, баскетбольная лига была приостановлена до 30 апреля. В эту дату клубы встретятся еще раз, чтобы обсудить текущую ситуацию и будущие шаги.
Добавим также, лидером соревнований среди 17 команд после 21 тура является “Бавария” — 19 выигрышей, которая опережает “Людвигсбург” (17), “Крайльсхайм” (15), “Альбу” (14), “Ольденбург” (13), БК “Фехта” (12), “Бамберг” (12) и “Вюрцбург” (11), которые входят в зону плей-офф.