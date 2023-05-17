Наскільки збільшили дохід та з ким пов'язані: українські компанії з найбільшою виручкою

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За результатами дослідження, більшість компаній із топ 1000 за обсягом доходу у 2022 р. мають зв'язки з фінансово-промисловими групами. Зокрема, "Систем кепітал менеджмент" (46) та "Смарт-Холдинг" (23) та ін.

Половина підприємств із першої 20-ки за виручкою прямо чи опосередковано контролюються державою.

У 52% підприємств із топ-1000 зросла виручка, однак 43% компаній відчули зменшення доходів.

Серед компаній, яким вдалося збільшити дохід в 10 разів у порівнянні з 2021 р. – постачальник газу “Твій Газзбут”, “Берегівське ХПП”, “Тека Петролеум” та ін.

Незважаючи на санкції та російську агресію, 4 українські компанії продовжують підтримувати бізнесові зв'язки з росією та 2 з білоруссю.

Хто потрапив у Топ 20 компаній за отриманим доходом у 2022 році?

9 компаній із двадцятки прямо чи опосередковано контролюються державою.

Інші 11 входять до складу 10 ФПГ. Так, 3 компанії входять до складу “Систем кепітал менеджмент” (СКМ), серед них одна також пов'язана із “Смарт-холдингом”. Решта – це пов’язані з фінансово-промисловими групами продуктові рітейлери ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" та ТОВ "СІЛЬПО-ФУД", агрокомпанії ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" та ПРАТ "МХП", оптові фармацевтичні дистриб'ютори ТОВ "БАДМ" і СП "ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД". А також мережа АЗС “ОККО” (ТОВ "ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР") і дистриб'ютор тютюнових виробів та супутніх товарів ТОВ "ТЕДІС УКРАЇНА".

Як зазначено у дослідженні, покращити обсяг доходу у 2022-му порівнюючи з 2021-м вдалося 7 компаніям зі згаданих перших 20-ти. Серед п’яти з них зростання виручки відбулося більш ніж на 40%.

Якщо брати загальну статистику за зміною обсягу доходів 1000 зазначених компаній, близько 52% покращили свої результати. Виручка більше ніж 43% підприємств за результатами 2022 року була нижчою, порівнюючи з показником у 2021-му. У всіх інших рівень доходу за результатами 2022 року не змінився.

Трохи більше 9% компаній, незважаючи на зменшення обсягу виручки торік на 50% та більше, все одно потрапили до переліку найбільш дохідних компаній. Серед них зокрема ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", що навесні 2022-го стала оплотом спротиву у нині окупованому Маріуполі.

Деяким із тисячі - трохи більше 2% від загальної кількості компаній - вдалося збільшити дохід у понад 10 разів у порівнянні з 2021 р.

Зв'язки з рф, булоруссю та Китаєм

Як повідомляє YouControl, актуальний зв'язок із рф, рб та Китаєм мають 8 компаній із топ 1000 найбільших за доходами у 2022 р.

ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" пов’язана з російським фармацевтичним холдингом групи “Катрен”;

ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" в складі одного з його учасників є громадянин рф Станіслав Гамзалов;

ПРАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД" належить ПРАТ "ГАЛАКТОН", акціонером якого, в свою чергу, є російська компанія “Данон Росія”;

Співвласником компанії з продажу сільськогосподарської техніки ТОВ "ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС" є громадянин росії Олександр Барков, країною реєстрації якого, згідно з даними ЄДР, на даний момент є Україна. Інший співвласник підприємства Борис Сапожніков, який нині фігурує як резидент Кіпру, до вересня 2018 р. був зареєстрований у російському Курську;

Білоруський “слід” у структурі власності мають дві компанії: ТОВ З ІІ "БЕЛФЕРТ УКРАЇНА" та ТЗОВ "АГРОТЕХНІКА". Остання входить до складу групи компаній “Пан Курчак”;

Бенефіціарами ще двох компаній значаться громадяни Китаю. Це українське представництво ізраїльської компанії Playtika, що спеціалізується на розробці та публікації мобільних ігор – ТОВ "ПЛЕЙТИКА УКРАЇНА". А також дочірня компанія польської LPP, яка працює у сфері легкої промисловості та рітейлу (бренди Reserved, Cropp, House, Mohito і SiNSAY) – ДП "ЛПП УКРАЇНА" АТ "ЛПП".

Водночас 6 українських компаній, згідно з даними російського реєстру юридичних осіб, є співвласниками компаній в росії.

Трохи більше 7% підприємств входять до складу холдингу (групи), інший учасник якого зареєстрований за законодавством російської федерації. Тож, незважаючи на російську збройну агресію проти України та накладення санкцій, міжнародні компанії досі продовжують вести бізнес з державою-агресоркою.