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Насколько увеличили доход и с кем связаны: украинские компании с самой большой выручкой

Насколько увеличили доход и с кем связаны: украинские компании с самой большой выручкой

Киев • УНН

 • 977880 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Аналитики R&D-центра YouControl проанализировали предприятия из 1000 украинских компаний, которые получили наибольший доход в 2022 году. Оказалось, что большинство имеют связи с финансово-промышленными группами, ряд прямо или косвенно контролируются государством, а некоторые до сих пор продолжают поддерживать бизнес-связи с россией и беларусью, передает УНН.

Детали

По результатам исследования, большинство компаний из топ 1000 по объему дохода в 2022 г. имеют связи с финансово-промышленными группами. В частности, "Систем кэпитал менеджмент" (46) и "Смарт-Холдинг" (23) и др.

Половина предприятий из первой 20-ки по выручке прямо или косвенно контролируются государством.

У 52% предприятий из топ-1000 выросла выручка, однако 43% компаний почувствовали уменьшение доходов.

Среди компаний, которым удалось увеличить доход в 10 раз по сравнению с 2021 г. – поставщик газа “Твой Газзбут”, “Береговское ХПП”, “Тека Петролеум” и др.

Несмотря на санкции и российскую агрессию, 4 украинские компании продолжают поддерживать бизнес-связи с россией и 2 с беларусью.

Кто попал в Топ 20 компаний по полученному доходу в 2022 году?

9 компаний из двадцатки прямо или косвенно контролируются государством.

Остальные 11 входят в состав 10 ФПГ. Так, 3 компании входят в состав “Систем кэпитал менеджмент” (СКМ), среди них одна также связана с “Смарт-холдингом”. Остальные – это связанные с финансово-промышленными группами продуктовые ритейлеры ООО "АТБ-МАРКЕТ" и ООО "СИЛЬПО-ФУД", агрокомпании ООО "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" и ЧАО "МХП", оптовые фармацевтические дистрибьюторы ООО "БАДМ" и СП "ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД". А также сеть АЗС “ОККО” (ООО "ОККО-БИЗНЕС ПАРТНЕР") и дистрибьютор табачных изделий и сопутствующих товаров ООО "ТЕДИС УКРАИНА".

Как указано в исследовании, улучшить объем дохода в 2022-м по сравнению с 2021-м удалось 7 компаниям из упомянутых первых 20-ти. Среди пяти из них рост выручки произошел более чем на 40%.

Если брать общую статистику по изменению объема доходов 1000 указанных компаний, около 52% улучшили свои результаты. Выручка более 43% предприятий по результатам 2022 года была ниже по сравнению с показателем в 2021-м. У всех остальных уровень дохода по результатам 2022 года не изменился.

Чуть более 9% компаний, несмотря на уменьшение объема выручки в прошлом году на 50% и более, все равно попали в перечень наиболее доходных компаний. Среди них в частности ЧАО "МК "Азовсталь", которая весной 2022-го стала оплотом сопротивления в ныне оккупированном Мариуполе.

Некоторым из тысячи - чуть более 2% от общего количества компаний - удалось увеличить доход более чем в 10 раз по сравнению с 2021 г.

Связи с россией, беларусью и Китаем

Как сообщает YouControl, актуальную связь с рф, рб и Китаем имеют 8 компаний из топ 1000 крупнейших по доходам в 2022 г.

ООО "ВЕНТА. ЛТД" связано с российским фармацевтическим холдингом группы “Катрен”;

ПАО "КРЮКОВСКИЙ вагоностроительный завод" в составе одного из его участников есть гражданин рф Станислав Гамзалов;

ЧАО "КРЕМЕНЧУЦКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОКОЗАВОД" принадлежит ЧАО "ГАЛАКТОН", акционером которого, в свою очередь, является российская компания “Данон Россия”;

Совладельцем компании по продаже сельскохозяйственной техники ООО "ЮПИТЕР 9 АГРОСЕРВИС" является гражданин россии Александр Барков, страной регистрации которого, согласно данным ЕГР, на данный момент является Украина. Другой совладелец предприятия Борис Сапожников, ныне фигурирующий как резидент Кипра, до сентября 2018 г. был зарегистрирован в российском Курске;

Белорусский “след” в структуре собственности имеют две компании: ООО С ИИ "БЕЛФЕРТ УКРАИНА" и ООО "АГРОТЕХНИКА". Последняя входит в состав группы компаний “Пан Курчак”;

Бенефициарами еще двух компаний значатся граждане Китая. Это украинское представительство израильской компании Playtika, специализирующейся на разработке и публикации мобильных игр – ООО "ПЛЕЙТИКА УКРАИНА". А также дочерняя компания польской LPP, которая работает в сфере легкой промышленности и ритейла (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и SiNSAY) – ДП "ЛПП УКРАИНА" АО "ЛПП".

В то же время 6 украинских компаний, согласно данным российского реестра юридических лиц, являются совладельцами компаний в россии.

Чуть более 7% предприятий входят в состав холдинга (группы), другой участник которого зарегистрирован по законодательству российской федерации. Поэтому, несмотря на российскую вооруженную агрессию против Украины и наложение санкций, международные компании до сих пор продолжают вести бизнес с государством-агрессором.

Украинские Национальные Новости

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