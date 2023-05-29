Наша відповідь не забариться: Буданов відреагував на атаку рф балістичними ракетами
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Чергова спроба терористичних дій рф вкотре зазнала поразки. Так начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов відреагував на черговий масований обстріл і додав, що "наша відповідь не забариться", передає УНН.
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"Усі ті, хто в рф до сих пір вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити ― це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу", ― заявив керівник української воєнної розвідки.
"Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, ― ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Скоро всі все побачать", ― наголосив Буданов.
Раніше
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що під час останньої атаки 29 травня, коли було атаковано у тому числі і Київ, російськими військами випущено до 10 ракет "Іскандер".
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