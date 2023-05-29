Наш ответ не заставит себя ждать: Буданов отреагировал на атаку рф баллистическими ракетами

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"Все те, кто в рф до сих пор верили, верят или, может, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас огорчить - это не так: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу", - заявил руководитель украинской военной разведки.

"Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, - вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все все увидят", - подчеркнул Буданов.

Ранее

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что во время последней атаки 29 мая, когда был атакован в том числе и Киев, российскими войсками выпущено до 10 ракет "Искандер".

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