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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105311 просмотра

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13 марта, 13:40 • 105706 просмотра

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13 марта, 10:29 • 91525 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109517 просмотра

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Наш ответ не заставит себя ждать: Буданов отреагировал на атаку рф баллистическими ракетами

Киев • УНН

 • 927463 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Очередная попытка террористических действий рф в очередной раз потерпела поражение. Так начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов отреагировал на очередной массированный обстрел и добавил, что "наш ответ не заставит себя ждать", передает УНН.

Цитата

"Все те, кто в рф до сих пор верили, верят или, может, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас огорчить - это не так: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу", - заявил руководитель украинской военной разведки.

"Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, - вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все все увидят", - подчеркнул Буданов.

Ранее

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что во время последней атаки 29 мая, когда был атакован в том числе и Киев, российскими войсками выпущено до 10 ракет "Искандер".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время второй за сутки вражеской атаки на Киевщину сбили все из 11 запущенных "Искандеров"

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