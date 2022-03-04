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Наша перемога буде перемогою усієї Європи: Зеленський звернувся до народу Грузії

Наша перемога буде перемогою усієї Європи: Зеленський звернувся до народу Грузії

Київ • УНН

 • 168414 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. У центрі грузинського міста Тбілісі тисячі людей зібралися на вулицях для підтримки України. Президент України Володимир Зеленський у прямому ефірі звернувся до грузинів та усієї Європи, закликаючи підтримати свободу України, передає УНН з посиланням на трансляцію.

Деталі

Звернення Голови української держави тривало 3 хвилини. Першу хвилину Зеленський присвятив хвилині мовчання та вшануванню пам’яті всіх наших загиблих військових, спецслужбовців, поліцейських, розвідників, пожежників, та тих, хто обороняв Україну.

Другу хвилину Зеленський присвятив мовчанню на честь наших цивільних - дорослих і дітей, які загинули внаслідок російського вторгнення.

Цитата

“Третю хвилину я хочу віддати вам - народу Європи. Не мовчіть, виходьте на вулиці, підтримайте Україну, ми прагнемо цього. Підтримайте нашу свободу. Бо це перемога не тільки над російськими військовими. Це перемога світла над темрявою. Перемога добра над злом. Перемога свободи над тим, що відбувається сьогодні у нас, на території України. Не мовчіть, підтримайте Україну. Бо якщо Україна не витримає - не витримає вся Європа. Якщо Україна паде - паде вся Європа. І якщо ми переможемо, а я впевнений в нашому народові, я впевнений у вас. Тож, якщо ми переможемо, то це дійсно буде велика перемога демократії, свободи. Тоді хвилини мовчання перетворяться в роки розквіту. Європа, будь такою ж міцною, як народ України”, - заявив Зеленський.

Додамо

1 березня Європарламент переважною більшістю голосів прийняв необов'язкову резолюцію, що закликає інституції Євросоюзу "працювати над наданням Україні статусу кандидата в члени ЄС".

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