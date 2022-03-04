Наша победа будет победой всей Европы: Зеленский обратился к народу Грузии

Детали

Обращение главы украинского государства длилось 3 минуты. Первую минуту Зеленский посвятил минуте молчания и чествованию памяти всех наших погибших военных, спецслужащих, полицейских, разведчиков, пожарных, и тех, кто оборонял Украину.

Вторую минуту Зеленский посвятил молчанию в честь наших гражданских - взрослых и детей, которые погибли в результате российского вторжения.

Цитата

“Третью минуту я хочу отдать вам - народу Европы. Не молчите, выходите на улицы, поддержите Украину, мы стремимся к этому. Поддержите нашу свободу. Потому что это победа не только над российскими военными. Это победа света над тьмой. Победа добра над злом. Победа свободы над тем, что происходит сегодня у нас, на территории Украины. Не молчите, поддержите Украину. Потому что если Украина не выдержит - не выдержит вся Европа. Если Украина падет - падет вся Европа. И если мы победим, а я уверен в нашем народе, я уверен в вас. Поэтому, если мы победим, то это действительно будет большая победа демократии, свободы. Тогда минуты молчания превратятся в годы расцвета. Европа, будь такой же крепкой, как народ Украины", - заявил Зеленский.

Добавим

1 марта Европарламент подавляющим большинством голосов принял необязательную резолюцию, которая призывает институции Евросоюза "работать над предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС".