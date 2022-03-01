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Європарламент більшістю голосів ухвалив резолюцію про вступ України до Євросоюзу та засудження агресії РФ

Європарламент більшістю голосів ухвалив резолюцію про вступ України до Євросоюзу та засудження агресії РФ

Київ • УНН

 • 510924 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Європарламент переважною більшістю голосів прийняв необов'язкову резолюцію, що закликає інституції Євросоюзу "працювати над наданням Україні статусу кандидата в члени ЄС", пише УНН.

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Так, за резолюцію "російська агресія проти України" проголосувало 637 європарламентарів, ще 13 були проти і 26 втрималися від голосування.

Цитата

Резолюція "закликає інститути ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз і на основі заслуг, а тим часом продовжувати працювати над її інтеграцією в єдиний ринок ЄС відповідно до Угоди про асоціацію".

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Також документ закликає розширити санкції проти російської економіки, а також оборонно-промислового комплексу, і тим самим здатності Російської Федерації загрожувати міжнародній безпеці в майбутньому, а також поширити санкції на Білорусь на основі її підтримки російського вторгнення в Україну.

Євродепутати закликають, зокрема, обмежити імпорт найбільш важливих російських експортних товарів, включаючи нафту і газ, заборонити нові інвестиції ЄС в Російську Федерацію, а також нові російські інвестиції в ЄС, заблокувати всі російські банки в європейській фінансовій системі, відключити Російську Федерацію і Білорусь від системи SWIFT.

Зрештою депутати вимагають, щоб Російська Федерація негайно припинила всю військову діяльність в Україні, беззастережно вивела всі військові і воєнізовані формування і військову техніку з усієї міжнародно визнаної території України і повністю поважала територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Раніше

Як писав УНН, президент України Володимир Зеленський сьогодні виступив з промовою в Європарламенті, який у вівторок має намір ухвалити резолюцію щодо вступу України до ЄС.

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