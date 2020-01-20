Населення України скоротилося до 41,92 мільйона
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У січні–листопаді 2019 року чисельність населення України зменшилася на 230,5 тис. осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстату.
"Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 грудня 2019 року становила 41 млн 922,7 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2019 року чисельність населення зменшилася на 230,5 тис. осіб", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 54 живонароджені.
Дані щодо розрахунку чисельності населення охоплюють усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя.
Додамо, кількість жителів столиці зросла до 2,96 млн.
Нагадаємо, за даними МОЗ, Україна перебуває серед лідерів за показниками смертності немовлят в Європі.