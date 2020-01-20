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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Населення України скоротилося до 41,92 мільйона

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. У січні–листопаді 2019 року чисельність населення України зменшилася на 230,5 тис. осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстату.

Населення України скоротилося до 41,92 мільйона

"Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 грудня 2019 року становила 41 млн 922,7 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2019 року чисельність населення зменшилася на 230,5 тис. осіб", - сказано у повідомленні.

Як зазначається, залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 54 живонароджені.

Дані щодо розрахунку чисельності населення охоплюють усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя.

Додамо, кількість жителів столиці зросла до 2,96 млн.

Нагадаємо, за даними МОЗ, Україна перебуває серед лідерів за показниками смертності немовлят в Європі.

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