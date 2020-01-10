Кількість жителів столиці зросла до 2,96 млн. – Київстат
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Кількість населення Києва зросла з січня по жовтень 2019 року на 13 тис осіб і тепер становить 2,96 млн. людей. Такі дані надає Головне управління статистики у місті Києві, передає УНН.
"Чисельність наявного населення в м. Києві, за оцінкою, на 1 листопада 2019 року становила 2 964 101 особу. Упродовж січня –жовтня 2019 року чисельність населення збільшилась на 13 282 особи", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що за десять місяців 2019 року у Києві народилось 27 260 дітей. За той же час померло 27 557 людей. Таким чином, природний приріст населення становить -297 людей. У 2018 році цей показник становив 2619, а кількість живонароджених дітей була 29 114.
Нагадаємо, за сім місяців 2019 року киян побільшало на 362 особи.