Количество жителей столицы выросло до 2,96 млн. - Киевстат

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110741 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113348 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111847 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124320 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104096 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107366 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107613 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131779 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130575 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Количество жителей столицы выросло до 2,96 млн. - Киевстат

Количество жителей столицы выросло до 2,96 млн. - Киевстат

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КИЕВ. 10 января. УНН. Численность населения Киева выросла с января по октябрь 2019 года на 13 тысяч человек и теперь составляет 2,96 млн. человек. Такие данные предоставляет Главное управление статистики в городе Киеве, передает УНН.

"Численность населения в г. Киеве, по оценке, на 1 ноября 2019 года составила 2 964 101 человека. На протяжении января-октября 2019 года численность населения увеличилась на 13 282 человека", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за десять месяцев 2019 года в Киеве родилось 27 260 детей. За то же время умерло 27 557 человек. Таким образом, естественный прирост населения составляет -297 человек. В 2018 году этот показатель составлял 2619, а количество живорожденных детей было 29 114.

Напомним, за семь месяцев 2019 года киевлян стало на 362 человека больше.

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