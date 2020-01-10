Количество жителей столицы выросло до 2,96 млн. - Киевстат
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Численность населения Киева выросла с января по октябрь 2019 года на 13 тысяч человек и теперь составляет 2,96 млн. человек. Такие данные предоставляет Главное управление статистики в городе Киеве, передает УНН.
"Численность населения в г. Киеве, по оценке, на 1 ноября 2019 года составила 2 964 101 человека. На протяжении января-октября 2019 года численность населения увеличилась на 13 282 человека", - говорится в сообщении.
Сообщается, что за десять месяцев 2019 года в Киеве родилось 27 260 детей. За то же время умерло 27 557 человек. Таким образом, естественный прирост населения составляет -297 человек. В 2018 году этот показатель составлял 2619, а количество живорожденных детей было 29 114.
Напомним, за семь месяцев 2019 года киевлян стало на 362 человека больше.