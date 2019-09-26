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За 7 місяців року киян побільшало на 362 особи – Київстат

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Протягом січня-липня поточного року населення Києва збільшилось на 362 особи. Відповідні дані оприлюднило Головне управління статистики у місті Києві Державної служби статистики України, передає УНН.

За 7 місяців року киян побільшало на 362 особи – Київстат

Відповідно до даних Кивстату, чисельність наявного населення в м.Києві, за оцінкою, на
1 серпня 2019 року, становила 2 млн 951 тис. 181 особу. Упродовж січня-липня 2019 року чисельність населення збільшилась на 362 особи.

Як наголосили в установі, збільшення чисельності населення міста відбулося за рахунок міграційного приросту – 1323 особи, водночас зафіксовано природне скорочення населення – 961 особа.

У січні-липні 2019 року кількість живонароджених зменшилась на 1345 осіб порівняно з відповідним періодом минулого року, і становила 18729 осіб. Найбільше народилося немовлят у Солом’янському районі – 2606 осіб, найменше у Голосіївському – 1315 осіб.

Кількість померлих у місті збільшилася з 18560 осіб у січні-липні 2018 року до 19690 осіб у січні-липні 2019 року. У районному розрізі у чотирьох районах міста зафіксовано природне скорочення населення у січні-липні 2019 року – від 174 осіб у Оболонському районі до 2328 осіб у Шевченківському районі.

При цьому в установі уточнили, що основними причинами смертності серед киян є: хвороби системи кровообігу складали 64,9% від загальної кількості померлих, 16,8% припадали на новоутворення, 4,5% – на хвороби органів травлення, 4,1% – на зовнішні причини смерті.

Нагадаємо, за півроку населення у Києві побільшало на 1873 особи і сягнуло 2,95 млн людей.

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