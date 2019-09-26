За 7 месяцев года киевлян увеличилось на 362 человека - Киевстат

Согласно данным Киевстата, численность населения в Киеве, по оценке, на

1 августа 2019 года, составила 2 млн 951 тыс. 181 человек. В течение января-июля 2019 года численность населения увеличилась на 362 человека.

Как отметили в учреждении, увеличение численности населения города произошло за счет миграционного прироста - 1323 человека, одновременно зафиксировано естественное сокращение населения - 961 человек.

В январе-июле 2019 года количество живорожденных уменьшилась на 1345 человек по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 18729 человек. Больше всего родилось младенцев в Соломенском районе - 2606 человек, меньше всего в Голосеевском - 1315 человек.

Количество умерших в городе увеличилось с 18560 человек в январе-июле 2018 года до 19690 человек в январе-июле 2019 года. В районном разрезе в четырех районах города зафиксировано естественное сокращение населения в январе-июле 2019 года - со 174 человек в Оболонском районе до 2328 человек в Шевченковском районе.

При этом в учреждении уточнили, что основными причинами смертности среди киевлян являются: болезни системы кровообращения составляли 64,9% от общего количества умерших, 16,8% приходились на новообразования, 4,5% - болезнями органов пищеварения, 4,1% - на внешние причины смерти.

Напомним, за полгода населения в Киеве увеличилось на 1873 человека и достигло 2,95 млн человек.