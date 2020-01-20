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Население Украины сократилось до 41,92 миллиона

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 января. УНН. В январе-ноябре 2019 года численность населения Украины уменьшилась на 230,5 тыс. человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстата.

Население Украины сократилось до 41,92 миллиона

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 декабря 2019 года составила 41 млн 922,7 тыс. человек. В течение января-ноября 2019 года численность населения уменьшилась на 230,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 54 живорожденные.

Добавим, количество жителей столицы выросло до 2,96 млн.

Напомним, по данным Минздрава, Украина находится среди лидеров по показателям смертности младенцев в Европе.

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