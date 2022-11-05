NASA відправить на МКС 3D-біопринтер

Деталі

Надрукований меніск доправлять на Землю для подальших досліджень. Зазначається, що у майбутньому це може допомогти у лікуванні пошкоджень меніска.

У Redwire заявили, що 3D-біодрук цілих органів у космосі є довгостроковою метою. Принтер буде відправлений на МКС на борту ракети-носія, що стартує 6 листопада з космодрому NASA на острові Валлопс, штат Вірджинія.

Доповнення

Як відомо, це не перший космічний 3D-принтер для NASA.

Американське космічне агентство торік доставило на МКС принтер від Redwire, щоб продемонструвати друк місячного ґрунту.

Вважається, що ця технологія може допомогти колоністам Місяця створити середовище для проживання, не доставляючи з Землі велику кількість запасів.

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