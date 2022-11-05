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NASA отправит на МКС 3D-биопринтер

NASA отправит на МКС 3D-биопринтер

Киев • УНН

 • 318833 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Космическое агентство NASA вместе с компанией Redwire и Военно-медицинским университетом (штат Мэриленд) отправит на Международную космическую станцию 3D-биопринтер, чтобы напечатать мениск коленного сустава. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Engadget.

Детали

Напечатанный мениск доставят на Землю для дальнейших исследований. Отмечается, что в будущем это может помочь в лечении повреждений мениска.

В Redwire заявили, что 3D-биопечать целых органов в космосе является долгосрочной целью. Принтер будет отправлен на МКС на борту ракеты-носителя, которая стартует 6 ноября с космодрома NASA на острове Валлопс, штат Вирджиния.

Дополнение

Как известно, это не первый космический 3D-принтер для NASA.

Американское космическое агентство в прошлом году доставило на МКС принтер от Redwire, чтобы продемонстрировать печать лунного грунта.

Считается, что эта технология может помочь колонистам Луны создать среду для проживания, не доставляя с Земли большое количество запасов.

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