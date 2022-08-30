NASA опублікувало нове приголомшливе зображення Фантомної галактики

Деталі

Галактика розташована в сузір'ї Риб, за даними Європейського космічного агентства (ЄКА), яке співпрацює з NASA як на телескопі Хаббл, так і на телескопі Джеймс Вебб.

Фантомна галактика, офіційно відома як M74, є свого роду спіральною галактикою. За даними ЄКА, Вебб виявив «тонкі нитки газу та пилу» у спіральних рукавах галактики. Зображення також дають чітке уявлення про ядерне зоряне скупчення в центрі галактики, не затуманеному газом.

ЄКА зазначило, що телескоп Вебб також використав прилад Mid-InfraRed Instrument (MIRI) для дослідження Фантомної галактики в рамках проекту з вивчення ранніх фаз зіркоутворення.

За даними агентства, у той час як Вебб найкраще спостерігає інфрачервоні довжини хвиль світла, у Хаббла особливо "гострий зір" в ультрафіолетовому та видимому діапазонах. Це дозволило виявити надяскраві області зіркоутворення, відомі як області HII, на зображеннях Фантомної галактики.

Комбінація даних з обох телескопів дозволила вченим отримати ще глибше розуміння Галактики та створити вражаючі зображення космосу.

Додамо

Усього кілька тижнів тому, у липні, NASA випустило перші зображення Джеймса Вебба у високій якості. Телескоп більше, ніж Хаббл, і здатний спостерігати за далекими галактиками, що дозволяє вченим дізнатися про раннє зіркоутворення. Хаббл обертається навколо Землі, а Вебб обертається навколо Сонця на відстані близько 1 мільйона миль від Землі.