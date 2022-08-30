NASA опублікувало нове приголомшливе зображення Фантомної галактики
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Приголомшливі нові зображення, отримані телескопом Хаббл та телескопом Джеймс Вебб, демонструють Фантомну Галактику, спіраль сонячних систем, віддалену від Землі на 32 мільйони світлових років, передає УНН.
Деталі
Галактика розташована в сузір'ї Риб, за даними Європейського космічного агентства (ЄКА), яке співпрацює з NASA як на телескопі Хаббл, так і на телескопі Джеймс Вебб.
Фантомна галактика, офіційно відома як M74, є свого роду спіральною галактикою. За даними ЄКА, Вебб виявив «тонкі нитки газу та пилу» у спіральних рукавах галактики. Зображення також дають чітке уявлення про ядерне зоряне скупчення в центрі галактики, не затуманеному газом.
ЄКА зазначило, що телескоп Вебб також використав прилад Mid-InfraRed Instrument (MIRI) для дослідження Фантомної галактики в рамках проекту з вивчення ранніх фаз зіркоутворення.
За даними агентства, у той час як Вебб найкраще спостерігає інфрачервоні довжини хвиль світла, у Хаббла особливо "гострий зір" в ультрафіолетовому та видимому діапазонах. Це дозволило виявити надяскраві області зіркоутворення, відомі як області HII, на зображеннях Фантомної галактики.
Комбінація даних з обох телескопів дозволила вченим отримати ще глибше розуміння Галактики та створити вражаючі зображення космосу.
Додамо
Усього кілька тижнів тому, у липні, NASA випустило перші зображення Джеймса Вебба у високій якості. Телескоп більше, ніж Хаббл, і здатний спостерігати за далекими галактиками, що дозволяє вченим дізнатися про раннє зіркоутворення. Хаббл обертається навколо Землі, а Вебб обертається навколо Сонця на відстані близько 1 мільйона миль від Землі.