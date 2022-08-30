NASA опубликовало новое потрясающее изображение Фантомной галактики

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 1726 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 25884 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 85493 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 120817 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 120089 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 270243 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133678 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122251 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 373508 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83953 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
76%
Популярные новости

В Белом доме заявили, что около 70 стран просят США о переговорах из-за новых пошлин Трампа

8 апреля, 17:56 • 9520 просмотра

Букеровская премия объявила шортлист, в который вошло 6 книг: все авторы оказались в списке впервые

8 апреля, 17:57 • 10592 просмотра

“Мрія” будет иметь инструменты противодействия буллингу и усиления безопасности детей в школах – Зеленский

8 апреля, 18:09 • 9270 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 10468 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 22346 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 270243 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 294790 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 373508 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 349423 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 396188 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78258 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112026 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131410 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170816 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80026 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

NASA опубликовало новое потрясающее изображение Фантомной галактики

Киев • УНН

 • 251022 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Потрясающие новые изображения, полученные телескопом Хаббл и телескопом Джеймс Уэбб, демонстрируют Фантомную Галактику, спираль солнечных систем, удаленную от Земли на 32 миллиона световых лет, передает УНН.

NASA опубликовало новое потрясающее изображение Фантомной галактики

Детали

Галактика расположена в созвездии Рыб, по данным Европейского космического агентства (ЕКА), которое сотрудничает с NASA как на телескопе Хаббл, так и на телескопе Джеймс Уэбб.

Фантомная галактика, официально известная как M74, является своего рода спиральной галактикой. По данным ЕКА, Уэбб обнаружил «тонкие нити газа и пыли» в спиральных рукавах галактики. Изображения также дают ясное представление о ядерном звездном скоплении в центре галактики, не затуманенном газом.

ЕКА отметило, что телескоп Вебб также использовал прибор Mid-InfraRed Instrument (MIRI) для исследования Фантомной галактики в рамках проекта по изучению ранних фаз звездообразования.

По данным агентства, в то время как Уэбб лучше всего наблюдает инфракрасные длины волн света, у Хаббла особенно "острое зрение" в ультрафиолетовом и видимом диапазонах. Это позволило выявить сверхяркие области звездообразования, известные как области HII, на изображениях Фантомной галактики.

Комбинация данных с обоих телескопов позволила ученым получить еще более глубокое понимание Галактики и создать впечатляющие изображения космоса.

Добавим

Всего несколько недель назад, в июле, NASA выпустило первые изображения Джеймса Уэбба в хорошем качестве. Телескоп больше, чем Хаббл, и способен наблюдать за далекими галактиками, что позволяет ученым узнать раннее звездообразование. Хаббл вращается вокруг Земли, а Уэбб вращается вокруг Солнца на расстоянии около 1 миллиона миль от Земли.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Технологии
Brent
$60.97
Bitcoin
$75,651.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,016.56
Ethereum
$1,422.26