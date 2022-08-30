NASA опубликовало новое потрясающее изображение Фантомной галактики

Детали

Галактика расположена в созвездии Рыб, по данным Европейского космического агентства (ЕКА), которое сотрудничает с NASA как на телескопе Хаббл, так и на телескопе Джеймс Уэбб.

Фантомная галактика, официально известная как M74, является своего рода спиральной галактикой. По данным ЕКА, Уэбб обнаружил «тонкие нити газа и пыли» в спиральных рукавах галактики. Изображения также дают ясное представление о ядерном звездном скоплении в центре галактики, не затуманенном газом.

ЕКА отметило, что телескоп Вебб также использовал прибор Mid-InfraRed Instrument (MIRI) для исследования Фантомной галактики в рамках проекта по изучению ранних фаз звездообразования.

По данным агентства, в то время как Уэбб лучше всего наблюдает инфракрасные длины волн света, у Хаббла особенно "острое зрение" в ультрафиолетовом и видимом диапазонах. Это позволило выявить сверхяркие области звездообразования, известные как области HII, на изображениях Фантомной галактики.

Комбинация данных с обоих телескопов позволила ученым получить еще более глубокое понимание Галактики и создать впечатляющие изображения космоса.

Добавим

Всего несколько недель назад, в июле, NASA выпустило первые изображения Джеймса Уэбба в хорошем качестве. Телескоп больше, чем Хаббл, и способен наблюдать за далекими галактиками, что позволяет ученым узнать раннее звездообразование. Хаббл вращается вокруг Земли, а Уэбб вращается вокруг Солнца на расстоянии около 1 миллиона миль от Земли.