Народні депутати і місцеві обранці від “Відновлення України” провели зустріч у Харкові

ukru
18:26 • 13539 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 74377 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 128339 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 153069 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 323754 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 213421 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 190593 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 316218 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458391 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 348380 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
97 %
747 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 184259 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 188732 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 140098 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 101213 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 62699 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 323792 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 316234 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 536302 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 668118 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 689118 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 62699 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 101213 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 188732 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 222323 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 215219 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Народні депутати і місцеві обранці від “Відновлення України” провели зустріч у Харкові

Народні депутати і місцеві обранці від “Відновлення України” провели зустріч у Харкові

Київ • УНН

 • 883259 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Харкові відбулася зустріч депутатів парламентської групи "Відновлення України" з Верховної ради та місцевих рад, де присутні обговорили подальшу координацію роботи на центральному та регіональному рівнях для вирішення актуальних проблем громад. Про це йдеться на Facebook-сторінці депгрупи.

“З-поміж іншого, під час засідання було обговорено реалізацію державної програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім». Дана ініціатива передбачає створення умов для забезпечення житлом сільського населення за рахунок коштів спеціальних фондів. У рамках програми надаються довготермінові пільгові позики під 3% для спорудження нового житлового будинку, добудови або реконструкції житла, придбання незавершеного або готового житла, а також прокладання інженерних мереж. Програма направлена на допомогу мешканцям села чи селища, багатодітним сім'ям, українським захисникам та внутрішнім переселенцям”, – говориться в повідомленні.

В ньому також зазначається, що депутати підняли питання розвитку регіональної транспортної інфраструктури в Харківській області.

“Регіон сильно постраждав від військових дій та російської окупації, тому відновлення транспортної мережі є пріоритетом. Одних мостів після широкомасштабного вторгнення було зруйновано 25 об'єктів. Натомість нині вже функціонують 22 тимчасові переправи, ще одна перебуває у роботі”, – розповіли у “Відновленні України”.

Повідомляється, що присутні на зустрічі окрім іншого розглянули пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері охоронної діяльності. На переконання депутатів, це питання є актуальним, оскільки нині забезпечення охорони громадян або власності має свої особливості, виходячи із безпекових ризиків останнього року. Натомість законодавство не відповідає сучасним викликам.

“На зустрічі розглянули низку питань державного та місцевого рівнів. Обговорили напрямки допомоги військовим та цивільному населенню, зокрема сільським жителям, багатодітним родинам та внутрішнім переселенцям. Окреслили спільний стратегічний план послідовних кроків для їхнього втілення. Місцеві депутати озвучили проблематику регіону, і ми домовилися напрацювати законодавчі зміни для покращення ситуації. Все – задля того, щоб наблизити перемогу України. А після цього плануємо не менш завзято та самовіддано працювати над відновленням нашої держави”, – резюмував результати зустрічі народний депутат з “Відновлення України” Вадим Столар в себе на Facebook.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$82,688.60
Золото
$3,150.09
Tesla
$254.12
Brent
$74.76
S&P 500
$5,552.42
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,825.85