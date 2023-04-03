Народные депутаты и местные избранники от "Восстановления Украины" провели встречу в Харькове

“Среди прочего, во время заседания обсуждалась реализация государственной программы индивидуального жилищного строительства на селе «Власний дім». Данная инициатива предусматривает создание условий для обеспечения жильем сельского населения за счет средств специальных фондов. В рамках программы предоставляются долгосрочные льготные займы под 3% для сооружения нового жилого дома, достройки или реконструкции жилья, приобретения незавершенного или готового жилья, а также прокладки инженерных сетей. Программа направлена на помощь жителям села или поселка, многодетным семьям, украинским защитникам и внутренним переселенцам”, – говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что депутаты подняли вопрос развития региональной транспортной инфраструктуры в Харьковской области.

“Регион сильно пострадал от военных действий и российской оккупации, поэтому восстановление транспортной сети является приоритетом. Одних мостов после широкомасштабного вторжения было разрушено 25 объектов. Зато сейчас уже функционируют 22 временные переправы, еще одна находится в работе”, – рассказали в “Восстановлении Украины”.

Сообщается, что присутствующие на встрече помимо прочего рассмотрели предложения по совершенствованию отечественного законодательства в сфере охранной деятельности. По мнению депутатов, этот вопрос является актуальным, поскольку сейчас обеспечение охраны граждан или собственности имеет свои особенности, исходя из рисков безопасности последнего года. Зато законодательство не соответствует современным вызовам.

“На встрече рассмотрели ряд вопросов государственного и местного уровней. Обсудили направления помощи военным и гражданскому населению, в частности сельским жителям, многодетным семьям и внутренним переселенцам. Очертили общий стратегический план последовательных шагов для их воплощения. Местные депутаты озвучили проблематику региона, и мы договорились наработать законодательные изменения для улучшения ситуации. Все – для того, чтобы приблизить победу Украины. А после этого планируем не менее упорно и самоотверженно работать над восстановлением нашего государства”, – резюмировал результаты встречи народный депутат из “Восстановления Украины” Вадим Столар у себя на Facebook.



