Наркобарона Ель Чапо у п'ятницю очікують в суді Нью-Йорка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Мексиканський наркобарон Хоакін Гусман Лоері на прізвисько Ель Чапо (Коротун), як очікується, з'явиться в суді в Нью-Йорку в п'ятницю, невдовзі після його екстрадиції з Мексики, передає УНН з посиланням на Reuters.
Представник міністерства юстиції повідомив, що Ель Чапо, який свого часу був одним з найбільш розшукуваних у світі наркобаронів, має з'явитися для пред'явлення звинувачення у федеральному суді в Брукліні.
59-річний Хоакін Гусман Лоері у невеликому літаку прибув до аеропорту Макартура на Лонг-Айленді після настання темряви у четвер з в'язниці в місті Хуарес на півночі штату Чіуауа у Мексиці.
Наркобарону пред'являють шість окремих обвинувачень на всій території Сполучених Штатів. Він обвинувачується у відмиванні грошей і незаконному обороті наркотиків, викраденнях і вбивствах в різних містах, включаючи Чикаго, Майамі і Нью-Йорк.
Нагадаємо, МЗС Мексики заявив про передачу наркобарона Ель Чапо владі США.