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Наркобарона Эль Чапо в пятницу ожидают в суде Нью-Йорка

Наркобарона Эль Чапо в пятницу ожидают в суде Нью-Йорка

Киев • УНН

 • 8615 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Эль Чапо (Коротышка), как ожидается, появится в суде в Нью-Йорке в пятницу, вскоре после его экстрадиции из Мексики, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Представитель министерства юстиции сообщил, что Эль Чапо, который в свое время был одним из самых разыскиваемых в мире наркобаронов, должен появиться для предъявления обвинения в федеральном суде в Бруклине.

59-летний Хоакин Гусман Лоэра на небольшом самолете прибыл в аэропорт Макартура на Лонг-Айленде после наступления темноты в четверг из тюрьмы в городе Хуарес на севере штата Чиуауа в Мексике.

Наркобарону предъявляют шесть отдельных обвинений на всей территории Соединенных Штатов. Он обвиняется в отмывании денег и незаконном обороте наркотиков, похищениях и убийствах в различных городах, включая Чикаго, Майами и Нью-Йорк.

Напомним, МИД Мексики заявил о передаче наркобарона Эль Чапо власти США .

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