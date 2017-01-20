Наркобарона Эль Чапо в пятницу ожидают в суде Нью-Йорка

Представитель министерства юстиции сообщил, что Эль Чапо, который в свое время был одним из самых разыскиваемых в мире наркобаронов, должен появиться для предъявления обвинения в федеральном суде в Бруклине.

59-летний Хоакин Гусман Лоэра на небольшом самолете прибыл в аэропорт Макартура на Лонг-Айленде после наступления темноты в четверг из тюрьмы в городе Хуарес на севере штата Чиуауа в Мексике.

Наркобарону предъявляют шесть отдельных обвинений на всей территории Соединенных Штатов. Он обвиняется в отмывании денег и незаконном обороте наркотиков, похищениях и убийствах в различных городах, включая Чикаго, Майами и Нью-Йорк.

Напомним, МИД Мексики заявил о передаче наркобарона Эль Чапо власти США .