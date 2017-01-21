Наркобарон Ель Чапо не визнав себе винним у пред'явлених обвинуваченнях

Ель Чапо відповідав на питання судді через перекладача. Один з наданих йому безплатних адвокатів заявив, що його підзахисний "не визнає себе винним". Прокуратура, зі свого боку, заявила, що Ель Чапо переправив в США щонайменше 200 тонн кокаїну, і зазначила, що вимагає стягнути з нього 14 млрд доларів.

З ранку прокурори прислали судді клопотання, щоб Ель Чапо не випускали під заставу. Застава була настільки малоймовірна, що захист навіть про це не просив, але прокурори склали документ на 26 сторінок плюс безліч фотографій з кримінальної справи, на яких зображувалися гори конфіскованих у контрабандистів Ель Чапо наркотиків і засоби їх доставки: літаки, катери, яхти, суховантажі і навіть кілька саморобних підводних човнів.

Оприлюднений в п'ятницю обвинувальний висновок у справі Ель Чапо складається з 17 пунктів. Йому інкримінується організована злочинна діяльність, контрабанда багатьох тонн наркотиків і зберігання зброї, але не вбивства. Як пояснив в п'ятницю на прес-конференції головний федеральний прокурор Східного округу Нью-Йорка Роберт Кейперс, відсутність цього пункту викликано даною Мексиці обіцянкою не інкримінувати Х.Гусману обвинувачення, які загрожують йому стратою.

Якщо його визнають винним, наркобарону загрожує довічний термін.

Мін'юст США вирішив, що справу Ель Чапо будуть спільно вести прокуратури Брукліна і Маямі, у яких великий досвід у справах наркобаронів. Справа буде розглядатися в бруклінському федеральному суді. Очікується, що процес під головуванням судді Брайяна Когана затягнеться надовго, оскільки прокуратура планує залучити близько 40 свідків, в тому числі великих контрабандистів і продавців наркотиків, які погодилися співпрацювати з правосуддям.

У цілому Ель Чапо чекають в шести судах США. Якщо бруклінські присяжні визнають його винним, мін'юст має вирішувати, чи має сенс судити його далі.

З огляду на любов Ель Чапо до втеч, його, швидше за все, відправлять в єдину в Америці в'язницю категорії "СуперМакс" в місті Флоренс в Колорадо. Втекти звідти вкрай важко.