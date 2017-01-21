Наркобарон Эль Чапо не признал себя виновным в предъявленных обвинениях

Эль Чапо отвечал на вопросы судьи через переводчика. Один из предоставленных ему бесплатных адвокатов заявил, что его подзащитный "не признает себя виновным". Прокуратура, со своей стороны, заявила, что Эль Чапо переправил в США не менее 200 тонн кокаина, и отметила, что требует взыскать с него 14 млрд долларов.

С утра прокуроры прислали судье ходатайство, чтобы Эль Чапо не выпускали под залог. Залог был настолько маловероятным, что защита даже об этом не просила, но прокуроры составили документ на 26 страниц плюс множество фотографий из уголовного дела, на которых изображались горы конфискованных у контрабандистов Эль Чапо наркотиков и средства их доставки: самолеты, катера, яхты, сухогрузы и даже несколько самодельных подводных лодок.

Обнародованное в пятницу обвинительное заключение по делу Эль Чапо состоит из 17 пунктов. Ему инкриминируется организованная деятельность, контрабанда многих тонн наркотиков и хранение оружия, но не убийства. Как пояснил в пятницу на пресс-конференции главный федеральный прокурор Восточного округа Нью-Йорка Роберт Кейперс, отсутствие этого пункта вызвано данным Мексике обещанием не инкриминировать Х.Гусману обвинения, которые угрожают ему смертной казнью.

Если его признают виновным, наркобарону грозит пожизненный срок.

Минюст США решил, что дело Эль Чапо будут совместно вести прокуратуры Бруклина и Майами, у которых большой опыт в делах наркобаронов. Дело будет рассматриваться в бруклинском федеральном суде. Ожидается, что процесс под председательством судьи Брайана Когана затянется надолго, поскольку прокуратура планирует привлечь около 40 свидетелей, в том числе крупных контрабандистов и продавцов наркотиков, которые согласились сотрудничать с правосудием.

В целом Эль Чапо ждут в шести судах США. Если Бруклинские присяжные признают его виновным, минюст должен решать, имеет ли смысл судить его дальше.

Учитывая любовь Эль Чапо к побегам, его, скорее всего, отправят в единственную в Америке тюрьму категории "СуперМакс" в городе Флоренс в Колорадо. Убежать оттуда крайне трудно.