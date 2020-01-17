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Нардепи внесли зміни до складу ТСК щодо статусу ветеранів війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Верховна рада України ухвалила в цілому проект постанови про внесення змін до Постанови ВРУ "Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань правового статусу ветеранів війни". Відповідне рішення підтримали 317 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Нардепи внесли зміни до складу ТСК щодо статусу ветеранів війни

Так, проект постанови №2599 передбачає вдосконалення правової основи діяльності Тимчасової спеціальної комісії ВР з питань правового статусу ветеранів війни.

Так, до ТСК рекомендовано обрати позафракційного народного депутата Оксану Савчук, а також увільнити від обов’язків членів зазначеної Комісії народних депутатів України фракції "Слуга народу" Олексія Устенка, а також Мар’яну Безуглу. Їх кандидатури рекомендовано замінити на народних депутатів від фракції "Слуга народу" Максима Березіна та Анатолія Остапенка.

Нагадаємо, парламент схвалив у другому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції, тобто документ, який надає статус учасників бойових дій добровольцям.

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