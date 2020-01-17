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Нардепы внесли изменения в состав ВСК относительно статуса ветеранов войны

Киев • УНН

 • 12537 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о внесении изменений в Постановление ВРУ "Об образовании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам правового статуса ветеранов войны". Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Нардепы внесли изменения в состав ВСК относительно статуса ветеранов войны

Так, проект постановления №2599 предусматривает совершенствование правовой основы деятельности Временной специальной комиссии ВР по вопросам правового статуса ветеранов войны.

Так, в ВСК рекомендуется выбрать внефракционного народного депутата Оксану Савчук, а также освободить от обязанностей членов указанной Комиссии народных депутатов Украины фракции "Слуга народа" Алексея Устенко, а также Марьяну Безуглу. Их кандидатуры рекомендуется заменить на народных депутатов от фракции "Слуга народа" Максима Березина и Анатолия Остапенко.

Напомним, парламент одобрил во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции, то есть документ, который предоставляет статус участников боевых действий добровольцам.

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