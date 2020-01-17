Нардепы внесли изменения в состав ВСК относительно статуса ветеранов войны
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о внесении изменений в Постановление ВРУ "Об образовании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам правового статуса ветеранов войны". Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Так, проект постановления №2599 предусматривает совершенствование правовой основы деятельности Временной специальной комиссии ВР по вопросам правового статуса ветеранов войны.
Так, в ВСК рекомендуется выбрать внефракционного народного депутата Оксану Савчук, а также освободить от обязанностей членов указанной Комиссии народных депутатов Украины фракции "Слуга народа" Алексея Устенко, а также Марьяну Безуглу. Их кандидатуры рекомендуется заменить на народных депутатов от фракции "Слуга народа" Максима Березина и Анатолия Остапенко.
Напомним, парламент одобрил во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции, то есть документ, который предоставляет статус участников боевых действий добровольцам.