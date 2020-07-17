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Нардепи ухвалили законопроект про оборонні закупівлі

Нардепи ухвалили законопроект про оборонні закупівлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2398-д (альтернативний до №2398) про оборонні закупівлі. Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроект №2398-д передбачає розширення сфери застосування закону "Про оборонні закупівлі" в частині розповсюдження його дії на закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання завдань щодо відсічі збройної агресії та відвернення загроз державній безпеці, незалежності України, її територіальній цілісності і недоторканості, щодо боротьби з тероризмом, усунення обставин, що зумовлює необхідність введення надзвичайного стану.

Окрім того, законопроект посилює механізми захисту інтересів національного виробника та національної економіки в цілому.

Також передбачено можливість виключно для національних виробників збільшення гранично допустимого рівня рентабельності виконання контрактів при закупівлях без застосування конкурентних процедур.

Також законопроект передбачає зміну порядку оскарження процедур закупівлі, що здійснюються під час воєнного стану.
За словами авторів законопроекту, він створює правові та економічні передумови для розвитку конкурентного середовища у сфері оборонних закупівель, підвищення якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення для потреб оборони. А також задовольняє основні вимоги законодавства Європейського Союзу на рівні основоположних засад та принципів закупівель.

Нагадаємо, у грудні 2019 року нардепи ухвалили за основу депутатський законопроект №2398-д (альтернативний до №2398) про оборонні закупівлі.

Потім ВРУ відправила його на доопрацювання до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки на повторне друге читання.

Як заявив голова ВРУ Дмитро Разумков, законопроект про реформу оборонних закупівель (2398-д), який не набрав достатньої кількості голосів 13 травня, буде ухвалено під час повторного другого читання.

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