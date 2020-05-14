Разумков: Закон про оборонні закупівлі відтермінували через технічну проблему

Він пояснив його відтермінування саме технічними проблемами, а не відсутністю політичної волі чи іншими перешкодами.

“Об’єктивно це була технічна проблема. Тому що, коли оголошувалася перерва у засіданні на півтори години (зазвичай вона триває дві години), то після неї не вистачило буквально п’яти-шести голосів. Я думаю, що найближчим часом цей законопроєкт буде доопрацьований, там є деякі речі, які треба врегулювати”, — зазначив Разумков.

Спікер парламенту уточнив, що основна причина повторного другого читання — саме технічні проблеми, а не ці правки. Водночас він не заперечив того факту, що в цього документа є низка противників у парламенті.

“Завжди є ті, хто будуть підтримувати певний законопроєкт, і ті, хто виступатимуть проти. І я не бачу в цьому ніякої проблеми. Це нормально, і це завжди було в українському парламенті. Тут є й політична складова, є й принципова складова. Бувало таке, що це було пов’язано з приватними інтересами деяких особистостей, але це треба викорінювати з української політики, і особливо з українського парламенту”, — заявив Разумков.

Під час голосування 13 травня законопроєкт про реформу оборонних закупівель підтримали 220 народних депутатів при мінімально необхідних 226 голосах. 236 голосами документ направили на повторне друге читання.