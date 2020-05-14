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Разумков: Закон про оборонные закупки отложили из-за технической проблемы

Киев • УНН

 • 16542 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Законопроект о реформе оборонных закупок (2398-д), который не набрал достаточного количества голосов 13 мая, будет принят во время повторного второго чтения, заверил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Разумков: Закон про оборонные закупки отложили из-за технической проблемы

Он объяснил его отсрочка произошла именно по техническими проблемами, а не из-за отсутствия политической воли или других препятствий.

“Объективно это была техническая проблема. Потому что, когда объявлялась перерыв в заседании на полтора часа (обычно оно длится 2 часа), то после него не хватило буквально пяти-шести голосов. Я думаю, что в ближайшее время этот законопроект будет доработан, там есть некоторые вещи, которые надо урегулировать”, — отметил Разумков.

Спикер парламента уточнил, что основная причина повторного второго чтения — именно технические проблемы, а не эти правки. В то же время он не исключил того факта, что у этого документа есть ряд противников в парламенте.

“Всегда есть те, кто будут поддерживать определенный законопроект, и те, кто будут выступать против. И я не вижу в этом никакой проблемы. Это нормально, и это всегда было в украинском парламенте. Здесь есть и политическая составляющая, есть и важная составляющая. Бывало такое, что это было связано с частными интересами некоторых личностей, но это надо искоренять из украинской политики, и особенно украинского парламента”, — заявил Разумков.

Во время голосования 13 мая законопроект о реформе оборонных закупок поддержали 220 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. 236 голосами документ направлен на повторное второе чтение.

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