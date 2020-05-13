Рада направила на доопрацювання законопроект про оборонні закупівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Верховна Рада України відправила на доопрацювання до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки на повторне друге читання депутатський законопроект №2398-д (альтернативний до №2398) про оборонні закупівлі. Відповідне рішення підтримали 236 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект №2398-д передбачає розширення сфери застосування закону "Про оборонні закупівлі" в частині розповсюдження його дії на закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання завдань щодо відсічі збройної агресії та відвернення загроз державній безпеці, незалежності України, її територіальній цілісності і недоторканості, щодо боротьби з тероризмом, усунення обставин, що зумовлює необхідність введення надзвичайного стану.
Окрім того, законопроект посилює механізми захисту інтересів національного виробника та національної економіки в цілому.
Також передбачено можливість виключно для національних виробників збільшення гранично допустимого рівня рентабельності виконання контрактів при закупівлях без застосування конкурентних процедур.
Також законопроект передбачає зміну порядку оскарження процедур закупівлі, що здійснюються під час воєнного стану.
За словами авторів законопроекту, він створює правові та економічні передумови для розвитку конкурентного середовища у сфері оборонних закупівель, підвищення якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення для потреб оборони. А також задовольняє основні вимоги законодавства Європейського Союзу на рівні основоположних засад та принципів закупівель.
Нагадаємо, народні депутати України, у грудні 2019, ухвалили за основу депутатський законопроект №2398-д про оборонні закупівлі.
Пізніше, парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Раді ухвалити у другому читанні проект закону № 2398-д про оборонні закупівлі.