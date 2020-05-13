Рада направила на доработку законопроект об оборонных закупках
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Верховная Рада Украины отправила на доработку в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на повторное второе чтение депутатский законопроект №2398-д (альтернативный №2398) об оборонных закупках. Соответствующее решение поддержали 236 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Законопроект №2398-д предусматривает расширение сферы применения закона "Об оборонных закупках" в части распространения его действия на закупки товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения задач по отпору вооруженной агрессии и предотвращения угроз государственной безопасности, независимости Украины, ее территориальной целостности и неприкосновенности, по борьбе с терроризмом, устранения обстоятельств, что приводят к необходимости введения чрезвычайного положения.
Кроме того, законопроект усиливает механизмы защиты интересов национального производителя и национальной экономики в целом.
Также предусмотрена возможность исключительно для национальных производителей увеличение предельно допустимого уровня рентабельности выполнения контрактов при закупках без применения конкурентных процедур.
Также законопроект предусматривает изменение порядка обжалования процедур закупки, осуществляемых во время военного положения.
По словам авторов законопроекта, он создает правовые и экономические предпосылки для развития конкурентной среды в сфере оборонных закупок, повышение качества товаров, работ и услуг оборонного назначения для нужд обороны. А также удовлетворяет основные требования законодательства Европейского Союза на уровне основополагающих принципов и принципов закупок.
Напомним, народные депутаты Украины, в декабре 2019 года, приняли за основу депутатский законопроект №2398-д об оборонных закупках.
Позже, парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Раде принять во втором чтении проект закона № 2398-д об оборонных закупках.