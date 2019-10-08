Нардеп від "Слуги народу" претендує на посаду голови Харківської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Народний депутат України від партії "Слуга народу" Олексій Кучер претендує на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Єдиного державного реєстру.
Вчора Кучер подав електронну декларацію як кандидата на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації.
Кучеру 34 роки, він народився в Херсонській області, закінчив Харківський національний педагогічний університет Г.С.Сковороди, потім Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство". Працював у суді та прокуратурі, також був адвокатом.
Окрім того, згідно з декларацією, разом з дружиною Вікторією, Кучер володіє декількома квартирами, земельними ділянками та будинком, 5 автомобілями – Volkswagen, Lexus, ГАЗ, Audi і Mitsubishi.
Олексій Кучер набув повноважень нардепа 29 серпня.
Нагадаємо, 6 вересня уряд ухвалив проекти рішень Президента України про звільнення та повторне призначення Юлії Світличної на посаду голови Харківської облдержадміністрації.