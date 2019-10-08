Нардеп от "Слуги народа" претендует на должность главы Харьковской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Алексей Кучер претендует на должность главы Харьковской областной государственной администрации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Единого государственного реестра.
Вчера Кучер подал электронную декларацию в качестве кандидата на должность председателя Харьковской областной государственной администрации.
Кучеру 34 года, он родился в Херсонской области, окончил Харьковский национальный педагогический университет Сковороды, затем Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение". Работал в суде и прокуратуре, также был адвокатом.
Кроме того, согласно декларации, вместе с женой Викторией, Кучер владеет несколькими квартирами, земельными участками и домом, 5 автомобилями - Volkswagen, Lexus, ГАЗ, Audi и Mitsubishi.
Алексей Кучер получил полномочия нардепа 29 августа.
Напомним, 6 сентября правительство приняло проекты решений Президента Украины об увольнении и повторном назначении Юлии Светличной на должность главы Харьковской облгосадминистрации.