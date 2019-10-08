Нардеп от "Слуги народа" претендует на должность главы Харьковской ОГА

Вчера Кучер подал электронную декларацию в качестве кандидата на должность председателя Харьковской областной государственной администрации.

Кучеру 34 года, он родился в Херсонской области, окончил Харьковский национальный педагогический университет Сковороды, затем Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение". Работал в суде и прокуратуре, также был адвокатом.

Кроме того, согласно декларации, вместе с женой Викторией, Кучер владеет несколькими квартирами, земельными участками и домом, 5 автомобилями - Volkswagen, Lexus, ГАЗ, Audi и Mitsubishi.

Алексей Кучер получил полномочия нардепа 29 августа.

Напомним, 6 сентября правительство приняло проекты решений Президента Украины об увольнении и повторном назначении Юлии Светличной на должность главы Харьковской облгосадминистрации.