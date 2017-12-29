Нардеп розповів про невідповідність результатів роботи та витрат Держпродспоживслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. З початку року столичних порушників прав споживачів було оштрафовано всього на 1,2 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.
"У столиці з початку року Держпрод наклала 229 штрафів на загальну суму у майже 1,2 млн грн. Виходить, що 1 штраф в середньому складає всього на всього близько 5 тис. грн. А якщо ці гроші співвіднести із тонами вилучено фальсифікату, то виходить, що порушнику в рази вигідніше сплатити такі мізерні санкції, аніж відмовитися від продажу сотень тон прострочки або ж підробки", - написав він.
Поряд з цим, утримання столичного управління Держпродспоживслужби обійшлося бюджету у десятки разів дорожче.
"Залучивши до бюджету трохи більше 1 млн грн штрафів, утримання столичного відділення Держпрод обійшлося платникам податків у десятки разів дорожче", - написав нардеп.
Тригубенко додав, що протягом року кількість харчових отруєнь у столиці зросла щонайменше удвічі.
"...Від ботулізму померла жінка… зросли показники інфекційних захворювань серед дітей…, а полиці супермаркетів від 30% до 50% сповнені підробками чи фальсифікатом (в залежності від категорії товару)...
До чого це я? Лише з метою демонстрації невідповідності між завданнями та результатами роботи одного з найголовніших, як на мене, контролюючих органів в країні, який, без перебільшення, від імені держави має нести відповідальність за здоров’я наших громадян", - написав він.
С.Тригубенко висловив сподівання, що наступного року ситуацію вдасться зміниться на краще.
Нагадаємо, у Києві кількість отруєнь серед дітей зросла більше, ніж у 2 рази.