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Нардеп рассказал о несоответствии результатов работы и расходов Госпродпотребслужбы

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. С начала года столичных нарушителей прав потребителей были оштрафованы всего на 1,2 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Сергей Тригубенко, передает УНН.

Нардеп рассказал о несоответствии результатов работы и расходов Госпродпотребслужбы

"В столице с начала года Госпрод наложила 229 штрафов на общую сумму почти 1,2 млн грн. Получается, что 1 штраф в среднем составляет всего лишь около 5 тыс. грн, а если эти деньги соотнести с тоннами изъято фальсификата, то получается, что нарушителю в разы выгоднее оплатить такие мизерные санкции, чем отказаться от продажи сотен тонн просрочки или подделки", - написал он.

Наряду с этим, содержание столичного управления Госпродпотребслужбы обошлось бюджету в десятки раз дороже.

"Привлекая в бюджет чуть более 1 млн грн штрафов, содержание столичного отделения Госпрода обошлось налогоплательщикам в десятки раз дороже", - написал нардеп.

Тригубенко добавил, что в течение года количество пищевых отравлений в столице выросла как минимум вдвое.

"... От ботулизма скончалась женщина ... выросли показатели инфекционных заболеваний среди детей ..., а полки супермаркетов от 30% до 50% полны подделками или фальсификатом (в зависимости от категории товара) ...

К чему это я? Только с целью демонстрации несоответствия между задачами и результатами работы одного из главных, на мой взгляд, контролирующих органов в стране, который, без преувеличения, от имени государства должен нести ответственность за здоровье наших граждан", - написал он.

С.Тригубенко выразил надежду, что в следующем году ситуацию удастся изменится к лучшему.

Напомним, в Киеве количество отравлений среди детей выросла более чем в 2 раза.

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