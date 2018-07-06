Нардеп потрапив у ДТП на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 липня. УНН. Сьогодні у с. Івангород Олександрівського району народний депутат України Дмитро Лінько потрапив у ДТП. Про це УНН повідомила прес-секретар Кіровоградської територіальної організації РПЛ Ірина Лягул.
Нардеп їхав на робочу нараду. У результаті ДТП Лінько зазнав легких тілесних ушкоджень.
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"Наразі з ним усе добре", - зазначила Лягул.
Нагадаємо, у ДТП загинув помічник нардепа Вілкула.