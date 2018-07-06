Нардеп попал в ДТП в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 июля. УНН. Сегодня в с. Ивангород Александровского района народный депутат Украины Дмитрий Линько попал в ДТП. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Кировоградской территориальной организации РПЛ Ирина Лягул.
Нардеп ехал на рабочее совещание. В результате ДТП Линько получил легкие телесные повреждения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семь человек пострадали в Мариуполе из-за каскадного ДТП
"Сейчас с ним все хорошо", - отметила Лягул.
Напомним, в ДТП погиб помощник нардепа Вилкула.