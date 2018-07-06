Нардеп попал в ДТП в Кировоградской области

Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN 9 марта, 19:16 • 26869 просмотра

Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины 9 марта, 19:33 • 30261 просмотра

Поставка ракет и систем ПВО увеличится в три раза: Украина подписала меморандум с немецким производителем IRIS-T 9 марта, 19:50 • 18543 просмотра

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