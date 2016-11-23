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Напередодні Євробачення в Києві з’явиться річковий трамвай – В.Кличко

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що в травні, в столиці з’явиться річковий трамвай, який курсуватиме від річкового вокзалу до місця проведення Євробачення – Міжнародного виставкового центру. Про це мер Києва повідомив в ефірі "Радіо Свобода", передає УНН.

Напередодні Євробачення в Києві з’явиться річковий трамвай – В.Кличко

"Ми запускаємо врешті-решт в травні перший річковий трамвай, який буде йти від річкового вокзалу до Міжнародного виставкового центру. Ми робимо інфраструктуру, де можуть і кияни, і гості столиці доїхати комфортно, через річку до місця проведення Євробачення", - повідомив В.Кличко.

Нагадаємо, Київська міська рада заклала на проведення Євробачення 2017 200 млн грн.

Як повідомляв УНН, у КМДА пояснили, хто визначитиме вартість квитків на Євробачення-2017.

Українські Національні Новини

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