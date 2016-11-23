Накануне Евровидения в Киеве появится речной трамвай - В.Кличко

"Мы запускаем в конце концов в мае первый речной трамвай, который будет идти от речного вокзала до Международного выставочного центра. Мы делаем инфраструктуру, где могут и киевляне, и гости столицы доехать комфортно, через реку к месту проведения Евровидения", - сообщил В.Кличко.

Напомним, Киевский городской совет заложил на проведение Евровидения-2017 200 млн грн.

Как сообщал УНН, в КГГА объяснили, кто будет определить стоимость билетов на Евровидение-2017.