Накануне Евровидения в Киеве появится речной трамвай - В.Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в мае в столице появится речной трамвай, который будет курсировать от речного вокзала до места проведения Евровидения - Международного выставочного центра. Об этом мэр Киева сообщил в эфире "Радио Свобода", передает УНН.
"Мы запускаем в конце концов в мае первый речной трамвай, который будет идти от речного вокзала до Международного выставочного центра. Мы делаем инфраструктуру, где могут и киевляне, и гости столицы доехать комфортно, через реку к месту проведения Евровидения", - сообщил В.Кличко.
Напомним, Киевский городской совет заложил на проведение Евровидения-2017 200 млн грн.
Как сообщал УНН, в КГГА объяснили, кто будет определить стоимость билетов на Евровидение-2017.