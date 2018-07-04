Напередодні саміту Лавров і Помпео провели телефонну розмову

За словами Науерт, сторони також торкнулися ситуації навколо Сирії та на Корейському півострові.

Зустріч президентів Росії Володимира Путіна та США Дональда Трампа відбудеться 16 липня в Гельсінкі, повідомили раніше в Білому домі.

У повідомленні наголошується, що в ході переговорів лідери мають намір обговорити двосторонні відносини, а також питання, що стосуються міжнародної безпеки.



Президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп можуть обговорити на майбутньому 16 липня саміті в Гельсінкі проблему кіберзлочинності і протидію тероризму в Сирії.



Як повідомляв УНН, заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вважає, що в ході майбутньої зустрічі лідерів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна буде підніматися тема "бранців Кремля".

Нагадаємо, радник з національної безпеки США посол Джон Болтон заявив, що на зустрічі президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна, американський лідер буде намагатися добитися компромісу щодо Сирії і витіснення іранської армії з регіону.