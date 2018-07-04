Напередодні саміту Лавров і Помпео провели телефонну розмову
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Глави зовнішньополітичних відомств США Майк Помпео і Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову, в ході якої обговорили підготовку до майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомила офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Науерт, передає УНН з посиланням на Анадолу.
За словами Науерт, сторони також торкнулися ситуації навколо Сирії та на Корейському півострові.
Зустріч президентів Росії Володимира Путіна та США Дональда Трампа відбудеться 16 липня в Гельсінкі, повідомили раніше в Білому домі.
У повідомленні наголошується, що в ході переговорів лідери мають намір обговорити двосторонні відносини, а також питання, що стосуються міжнародної безпеки.
Президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп можуть обговорити на майбутньому 16 липня саміті в Гельсінкі проблему кіберзлочинності і протидію тероризму в Сирії.
Як повідомляв УНН, заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вважає, що в ході майбутньої зустрічі лідерів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна буде підніматися тема "бранців Кремля".
Нагадаємо, радник з національної безпеки США посол Джон Болтон заявив, що на зустрічі президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна, американський лідер буде намагатися добитися компромісу щодо Сирії і витіснення іранської армії з регіону.