В преддверии саммита Лавров и Помпео провели телефонный разговор

По словам Науэрт, стороны также затронули ситуацию вокруг Сирии и на Корейском полуострове.

Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки, сообщили ранее в Белом доме.

В сообщении отмечается, что в ходе переговоров лидеры намерены обсудить двусторонние отношения, а также вопросы, касающиеся международной безопасности.



Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить на предстоящем 16 июля саммите в Хельсинки проблему киберпреступности и противодействие терроризму в Сирии.



Как сообщал УНН, заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что в ходе предстоящей встречи лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина будет подниматься тема "пленников Кремля".

Напомним, советник по национальной безопасности США посол Джон Болтон заявил, что на встрече президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, американский лидер будет пытаться добиться компромисса по Сирии и вытеснения иранской армии из региона.