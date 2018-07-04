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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В преддверии саммита Лавров и Помпео провели телефонный разговор

В преддверии саммита Лавров и Помпео провели телефонный разговор

Киев  •  УНН

 • 10127 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Главы внешнеполитических ведомств США Майк Помпео и России Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку к предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

По словам Науэрт, стороны также затронули ситуацию вокруг Сирии и на Корейском полуострове.

Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки, сообщили ранее в Белом доме.

В сообщении отмечается, что в ходе переговоров лидеры намерены обсудить двусторонние отношения, а также вопросы, касающиеся международной безопасности.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить на предстоящем 16 июля саммите в Хельсинки проблему киберпреступности и противодействие терроризму в Сирии.

Как сообщал УНН, заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что в ходе предстоящей встречи лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина будет подниматься тема "пленников Кремля".

Напомним, советник по национальной безопасности США посол Джон Болтон заявил, что на встрече президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, американский лидер будет пытаться добиться компромисса по Сирии и вытеснения иранской армии из региона.

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