Напередодні Нового року окупанти знову обстріляли одну з ТЕС ДТЕК

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"Учора ввечері росія продовжила здійснювати масовані терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Від ворожих обстрілів знову постраждав один з енергетичних об’єктів ДТЕК Енерго. Обладнання підприємства зазнало пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

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Це вже 23-тя терористична атака росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.