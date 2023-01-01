Напередодні Нового року окупанти знову обстріляли одну з ТЕС ДТЕК
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Напередодні Нового року окупанти знову обстріляли одну з ТЕС ДТЕК, про це йдеться в повідомленні на каналі компанії в Telegram, передає УНН.
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"Учора ввечері росія продовжила здійснювати масовані терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Від ворожих обстрілів знову постраждав один з енергетичних об’єктів ДТЕК Енерго. Обладнання підприємства зазнало пошкоджень", - йдеться в повідомленні.
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Це вже 23-тя терористична атака росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.