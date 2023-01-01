В канун Нового года оккупанты снова обстреляли одну из ТЭС ДТЭК
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В канун Нового года оккупанты снова обстреляли одну из ТЭС ДТЭК, об этом говорится в сообщении на канале компании в Telegram, передает УНН.
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"Вчера вечером россия продолжила осуществлять массированные террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины. От вражеских обстрелов снова пострадал один из энергетических объектов ДТЭК Энерго. Оборудование предприятия получило повреждения", - говорится в сообщении.
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Это уже 23-я террористическая атака россии на энергетические объекты ДТЭК.