В канун Нового года оккупанты снова обстреляли одну из ТЭС ДТЭК

Цитата

"Вчера вечером россия продолжила осуществлять массированные террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины. От вражеских обстрелов снова пострадал один из энергетических объектов ДТЭК Энерго. Оборудование предприятия получило повреждения", - говорится в сообщении.

Добавим

Это уже 23-я террористическая атака россии на энергетические объекты ДТЭК.