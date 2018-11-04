Нападник збірної України оформив дубль в чемпіонаті Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У 14-му турі чемпіонату Бельгії “Гент” Романа Яремчука та Ігоря Пластуна приймав на власному полі “Кортрейк”, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
Футболісти збірної України вийшли у стартовому складі господарів. Пластун відіграв повний матч, а Яремчука, який записав на свій рахунок два забиті м’ячі, було замінено на 89-й хвилині (ще він отримав попередження). Сама гра закінчилася перемогою команди українських хлопців — 3:1.
Маючи в активі 23 пункти, “Гент” посідає п’яту сходинку в турнірній таблиці.
Додамо, що в цьому сезоні Яремчук провів у складі “Гента” 18 матчів, в яких забив шість м’ячів та віддав одну гольову передачу.