Нападающий сборной Украины оформил дубль в чемпионате Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В 14-м туре чемпионата Бельгии “Гент” Романа Яремчука и Игорь Пластун принимал на своем поле “Кортрейк”, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.
Футболисты сборной Украины вышли в стартовом составе хозяев. Пластун сыграл полный матч, а Яремчука, который записал на свой счет два забитых мяча, был заменен на 89-й минуте (еще он получил предупреждение). Сама игра закончилась победой команды украинских ребят — 3:1.
Имея в активе 23 пункта, “Гент” занимает пятую строчку в турнирной таблице.
Добавим, что в этом сезоне Яремчук провел в составе “Гента” 18 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.