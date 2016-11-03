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Нападник "Дженералз" В.Лялька перейшов до складу ХК "Донбас"

Нападник "Дженералз" В.Лялька перейшов до складу ХК "Донбас"

Київ • УНН

 • 8266 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. 20-річний український нападник Віталій Лялька підписав контракт з хокейним клубом "Донбас". Про це інформує сайт ХК "Донбас", передає УНН.

Поточний сезон форвард почав в київському "Дженералз" і в 14 матчах набрав 15 очок (9 + 6) при коефіцієнті корисності "+7".
В.Лялька почав свою кар'єру в білоцерківському "Білому Барсі" і вже через рік підписав угоду з "Молодою Гвардією". У сезоні-2013/14 у складі донецької команди молодий виконавець провів 52 матчі в регулярній частині Молодіжної хокейної ліги і ще три – в раунді плей-офф. За цей період він набрав 23 очки (13 + 10) при коефіцієнті корисності - "+8".

У сезоні 2014/15 також в чемпіонаті МХЛ В.Лялька захищав кольори "Кристала" з Бердська, де зіграв 49 ігор і набрав 33 (21 + 12) очки за результативність.

Зазначається, що минулий сезон 20-річний хокеїст провів у Вищій хокейній лізі. У складі красноярського "Сокола" він зіграв 37 матчів і набрав 9 очок (5 + 4).

Як повідомляв УНН, хокеїсти "Дженералз" не вийшли на матч з "Донбасом" через заборгованість клубом у виплаті гравцям заробітної платні.

Українські Національні Новини

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