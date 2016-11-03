Нападающий "Дженералз" В.Лялька перешел в состав ХК "Донбасс"

Текущий сезон форвард начал в киевском "Дженералз" и в 14 матчах набрал 15 очков (9+6) при коэффициенте полезности "+7".

В.Лялька начал свою карьеру в белоцерковском "Белом Барсе" и уже через год подписал контракт с "Молодой Гвардией". В сезоне 2013/14 в составе донецкой команды молодой исполнитель провел 52 матча в регулярной части Молодежной хоккейной лиги и еще 3 - в раунде плей-офф. За этот период он набрал 23 очка (13+10) при коэффициенте полезности - "+8".

В сезоне 2014/15 также в чемпионате МХЛ В.Лялька защищал цвета "Кристалла" из Бердска, где сыграл 49 игр и набрал 33 (21+12) очка за результативность.

Отмечается, что прошлый сезон 20-летний хоккеист провел в Высшей хоккейной лиге. В составе красноярского "Сокола" он сыграл 37 матчей и набрал 9 очков (5+4).

Как сообщал УНН, хоккеисты "Дженералз" не вышли на матч с "Донбассом" из-за задолженности клуба в выплате игрокам заработной платы.